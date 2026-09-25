Гаджиев указал на проблему в переходе Кузяева в "Динамо" Мх

"Но думаю, что решение генерального директора подписать Далера не соответствует тому направлению, которое изначально выбрал клуб. Почему?
Та наша молодежь, которая может и должна прибавить, с которой надо двигаться дальше, сейчас оказывается в обратном положении", - сказал Гаджиев "Матч ТВ".
Далер Кузяев подписал контракт с "Динамо" из Махачкалы сегодня, 25 сентября. Клуб подписал соглашение с футболистом до конца июня 2027 года.
На данный момент подопечные Вадима Евсеева занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 9 матчах.