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Гаджиев указал на проблему в переходе Кузяева в "Динамо" Мх

Почетный президент "Динамо" Мх Гаджи Гаджиев прокомментировал трансфер Далера Кузяева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Российский специалист считает, что подписание 33-летнего полузащитника может помешать молодым футболистам команды проявить себя.

"Но думаю, что решение генерального директора подписать Далера не соответствует тому направлению, которое изначально выбрал клуб. Почему?
Та наша молодежь, которая может и должна прибавить, с которой надо двигаться дальше, сейчас оказывается в обратном положении", - сказал Гаджиев "Матч ТВ".

Далер Кузяев подписал контракт с "Динамо" из Махачкалы сегодня, 25 сентября. Клуб подписал соглашение с футболистом до конца июня 2027 года.

На данный момент подопечные Вадима Евсеева занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 9 матчах.

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