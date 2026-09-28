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Деменко высказался о кризисе "Локомотива"

Экс-игрок "Зенита" Максим Деменко объяснил неудачное выступление "Локомотива" в первой части сезона РПЛ-2026/2027.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам экс-футболиста, московский клуб оказался в сложной ситуации после ухода нескольких игроков.

- Разочарование - это в какой-то степени "Локомотив". Это команда с большими традициями, финансово всегда была более-менее стабильна, но сейчас мы видим, что она попала в кризис после продажи ряда футболистов.

Хотя Галактионов же говорил, что нужны новые игроки для укрепления. Однако руководство молчит, видимо, есть проблемы, - цитирует Деменко Vprognoze.ru.

После девяти туров "Локомотив" набрал семь очков и располагается на 14-й позиции в таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем туре 10 октября железнодорожники на выезде сыграют с "Факелом".

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