Деменко высказался о кризисе "Локомотива"

- Разочарование - это в какой-то степени "Локомотив". Это команда с большими традициями, финансово всегда была более-менее стабильна, но сейчас мы видим, что она попала в кризис после продажи ряда футболистов.
Хотя Галактионов же говорил, что нужны новые игроки для укрепления. Однако руководство молчит, видимо, есть проблемы, - цитирует Деменко Vprognoze.ru.
После девяти туров "Локомотив" набрал семь очков и располагается на 14-й позиции в таблице РПЛ, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем туре 10 октября железнодорожники на выезде сыграют с "Факелом".