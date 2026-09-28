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Сборная Италии забила четыре мяча Турции в Лиге наций

Сборная Италии крупно обыграла Турцию во втором туре группового этапа Лиги наций.
УЕФА
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу итальянской команды. Гости открыли счёт уже на девятой минуте - Алессандро Бастони поразил ворота соперника. Вскоре преимущество Италии увеличил Давиде Фраттези, а ещё через пять минут Микаель Кайоде довёл разницу до трёх мячей.

После перерыва Турция смогла сократить отставание благодаря голу Алпера Йылмаза, однако спустя четыре минуты Франческо Эспозито восстановил преимущество Италии в три гола.

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