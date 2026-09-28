Франция в концовке обыграла Бельгию в Лиге наций

Сборная Франции одержала минимальную победу над Бельгией во втором туре группового этапа Лиги наций.

УЕФА

Встреча в Брюсселе завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Единственный мяч был забит незадолго до финального свистка. На 88-й минуте Майкл Олисе совершил проход с мячом со своей половины поля и завершил атаку точным ударом, принёсшим французам три очка.