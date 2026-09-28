Кириченко - о недовольстве игроков "Ростова" после отставки Альбы: получился конструктивный разговор

- По поводу этой информации, наверное, лучше обратиться к её источникам или спросить у самих футболистов. У меня был разговор с игроками — обсудили рабочие вопросы, которые их беспокоят.
Никакого негатива нет, получился достаточно конструктивный и профессиональный разговор. Все готовы работать, - приводит слова Кириченко "Чемпионат".
Напомним, что на прошлой неделе "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера, на его место назначили Дмитрия Кириченко, который ранее выступал за южан, а также входил в тренерский штаб желто-синих с 2014 по 2017 год. Также он возглавлял "Уфу" и ивановский "Текстильщик".
После девяти сыгранных туров ростовчане занимают 12 место в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. Сообщалось, что футболисты "Ростова" были недовольны отставкой Альбы и отказывались тренироваться, пока руководство не назначит нового наставника или не вернет старого.