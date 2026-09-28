Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
Фарерские островаНе начат
Финляндия
19:00
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
ИранНе начат

Россия - Иран: где и когда бесплатно смотреть матч сборных

Сборная России - сборная Ирана: во сколько начало и где смотреть товарищеский матч.
Фото: РФС
Сегодня, 29 сентября, национальная команда России сыграет в Казани со сборной Ирана в рамках товарищеского матча, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на "Первом канале", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.

В последний раз команды встречались друг с другом в октябре прошлого года - матч завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится