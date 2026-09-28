Россия - Иран: где и когда бесплатно смотреть матч сборных

Сегодня, 29 сентября, национальная команда России сыграет в Казани со сборной Ирана в рамках товарищеского матча, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на "Первом канале", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
В последний раз команды встречались друг с другом в октябре прошлого года - матч завершился победой команды Валерия Карпина со счетом 2:1.
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Фото: РФС