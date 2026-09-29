Сафонов назвал главный козырь сборной России в предстоящем матче с Ираном

- Один из наших главных козырей — болельщики и полные трибуны, которые гонят нас вперед и создают атмосферу, придающую силы.
Слышал, что уже продано много билетов. Ждем аншлаг! - приводит слова Сафонова РФС.
Сегодня, 29 сентября, национальная команда России сыграет со сборной Ирана в рамках товарищеского матча, встреча состоится в Казани, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.
За период отстранения сборной России от международных соревнований команды уже дважды встречались между собой. Первый матч состоялся в Тегеране в 2023 году и завершился ничьей 1:1, второй - в октябре прошлого года, победу одержала сборная России со счетом 2:1.