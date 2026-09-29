По информации источника, "Трабзонспор" проявляет интерес к полузащитнику "Спартака" Жедсону Фернандешу и поддерживает контакт с португальцем для возможного трансфера зимой.
Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из "Бешикташа" летом 2025 года и заключил контракт до конца июня 2029 года. За красно-белых полузащитник провел во всех турнирах 47 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего португальца оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.
Источник: Fotomac
Легионер "Спартака" может продолжить карьеру в Турции
Московский "Спартак" может расстаться с полузащитником.
Фото: ФК "Спартак"