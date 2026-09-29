Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
Фарерские островаНе начат
Финляндия
19:00
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
ИранНе начат

Легионер "Спартака" может продолжить карьеру в Турции

Московский "Спартак" может расстаться с полузащитником.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, "Трабзонспор" проявляет интерес к полузащитнику "Спартака" Жедсону Фернандешу и поддерживает контакт с португальцем для возможного трансфера зимой.

Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из "Бешикташа" летом 2025 года и заключил контракт до конца июня 2029 года. За красно-белых полузащитник провел во всех турнирах 47 матчей и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость 27-летнего португальца оценивается порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро.

Источник: Fotomac

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится