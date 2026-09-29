По информации источника, Джонатан Альба принял повторное предложение и в ближайшее время станет главным тренером "Родины". С ним же придёт тренерский штаб, который был в "Ростове" - в том числе, и Виктор Онопко. Зарплата испанца будет составлять около 850 тысяч евро в год.
Напомним, что на прошлой неделе "Ростов" отправил Альбу в отставку с поста главного тренера - он работал в этой должности с февраля 2025 года. Новым тренером желто-синих стал Дмитрий Кириченко. Также о тренерской отставке объявила и "Родина" - столичный клуб покинул испанец Хуан Диас. По итогам девяти сыгранных туров московская команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ с 5 набранными очками в своем активе.
Источник: "РБ Спорт".
"Родина" определилась с новым главным тренером: известны его помощники и зарплата - источник
Стало известно, кто в ближайшее время возглавит "Родину".
Фото: ФК "Ростов"