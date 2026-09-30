Булыкин: жаль поколение российских игроков, которые пропускают чемпионаты мира и Европы

И мне очень жаль это поколение российских игроков, которые в свои лучшие годы пропускают чемпионаты мира и Европы, где были бы успешны", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с марта 2022-го года.
Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче, который состоялся 29 сентября в Казани. Оба мяча российская команда забила в первом тайме. На 21-й минуте отличился Александр Головин, замкнув передачу Алексея Батракова. Спустя 15 минут полузащитник "Монако" оформил дубль, забив со штрафного.