Вагнер Лав назвал команды, с которыми ему нравилось играть в РПЛ

"Мне нравилось играть со "Спартаком", "Зенитом", "Локомотивом".Мне нравятся большие матчи. И решать судьбу больших матчей. "Спартак", "Зенит", "Локомотив", "Динамо" — вот эти матчи я прямо обожал, — сказал Лав выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Напомним, что в субботу, 26 сентября, состоялся прощальный матч Вагнера Лава - на "ВЭБ Арене" сыграли команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", встреча завершилась со счетом 3:3. Вагнер Лав сыграл по тайму за каждую из команд и отличился двумя забитыми мячами. Бразильский форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год - он является лучшим легионером-бомбардиром в истории чемпионата России.