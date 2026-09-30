"Достаточно ощутимое преимущество имела наша команда". Парфенов - о победе сборной России

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"По делу обыграли. Достаточно ощутимое преимущество имела наша команда.

Понятно, можно говорить о небольшом числе моментов и хорошей реализации. Или вспоминать почти состоявшиеся выходы один на один иранцев. Но в целом результат закономерен.Потом состав каждый раз то один, то другой. Наверное, этот был приближенным к оптимальному на данный момент. Если не учитывать определенных потерь в оборонительной линии.Конечно, качество газона было удручающим. Но места проведения матчей определяют заранее, а накануне какое-то мероприятие вдруг. У нас в Волгограде то же самое было. Два концерта провели, и поле уже не то", - сказал Парфенов.