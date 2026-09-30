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"Он снова доказал, что является классным игроком". Канчельскис - о дубле Головина Ирану

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил игру Александра Головина в матче с национальной командой Ирана.
Фото: РФС
"Александр Головин своим дублем снова доказал, что является классным игроком.
Он большой молодец. Теперь ждем от национальной команды такой же качественной игры в следующих встреча", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче, который состоялся 29 сентября в Казани. Оба мяча российская команда забила в первом тайме. На 21-й минуте отличился Александр Головин, замкнув передачу Алексея Батракова. Спустя 15 минут полузащитник "Монако" оформил дубль, забив со штрафного.

Следующим соперником сборной России станет Намибия. Команды встретятся 3 октября в Екатеринбурге. После этого россияне 6 октября сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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