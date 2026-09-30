"Он снова доказал, что является классным игроком". Канчельскис - о дубле Головина Ирану

"Александр Головин своим дублем снова доказал, что является классным игроком.Он большой молодец. Теперь ждем от национальной команды такой же качественной игры в следующих встреча", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче, который состоялся 29 сентября в Казани. Оба мяча российская команда забила в первом тайме. На 21-й минуте отличился Александр Головин, замкнув передачу Алексея Батракова. Спустя 15 минут полузащитник "Монако" оформил дубль, забив со штрафного.
Следующим соперником сборной России станет Намибия. Команды встретятся 3 октября в Екатеринбурге. После этого россияне 6 октября сыграют с Нигерией в Нижнем Новгороде.