В "Родине" раскрыли амбициозные планы на три года: зайдем в новую категорию

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин рассказал о стратегии развития клуба, который намерен за три года войти в число команд РПЛ с большими возможностями и серьезными турнирными амбициями.

Фото: РИА Новости / Арина Антонова





"Задача — зайти в Премьер-лигу, адаптироваться, почувствовать, кто в состоянии перейти на следующий уровень, а кто — нет. И заложить фундамент на следующий сезон. А вот в следующем сезоне будем ставить для себя турнирные задачи. И я надеюсь, что они будут амбициозны", — заявил Зинин.



Спортивный директор подчеркнул, что клуб планирует свое развитие на несколько лет вперед и рассчитывает постепенно приблизиться к более обеспеченным и конкурентоспособным участникам чемпионата.



"По нашим ощущениям, в течение трех этих лет "Родина" будет расти и зайдет в новую категорию, постарается расширить обойму команд с большими возможностями, которые на что-то претендуют", — добавил Зинин.

Функционер также допустил появление дополнительных источников финансирования при условии успешного развития клуба, роста посещаемости и качественной игры команды.



После девяти туров "Родина" занимает 15-е место в РПЛ. Недавно главным тренером москвичей стал Джонатан Альба, ранее работавший с "Ростовом".



Источник: По словам Зинина, в дебютном сезоне Премьер-лиги руководство "Родины" не ставило перед футболистами конкретных задач по месту в таблице. Главными приоритетами стали адаптация к новому уровню, оценка возможностей состава и формирование основы для дальнейшего прогресса."Задача — зайти в Премьер-лигу, адаптироваться, почувствовать, кто в состоянии перейти на следующий уровень, а кто — нет. И заложить фундамент на следующий сезон. А вот в следующем сезоне будем ставить для себя турнирные задачи. И я надеюсь, что они будут амбициозны", — заявил Зинин.Спортивный директор подчеркнул, что клуб планирует свое развитие на несколько лет вперед и рассчитывает постепенно приблизиться к более обеспеченным и конкурентоспособным участникам чемпионата.Функционер также допустил появление дополнительных источников финансирования при условии успешного развития клуба, роста посещаемости и качественной игры команды.После девяти туров "Родина" занимает 15-е место в РПЛ. Недавно главным тренером москвичей стал Джонатан Альба, ранее работавший с "Ростовом".Источник: "Вести"