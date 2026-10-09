В "Родине" раскрыли амбициозные планы на три года: зайдем в новую категорию

"Задача — зайти в Премьер-лигу, адаптироваться, почувствовать, кто в состоянии перейти на следующий уровень, а кто — нет. И заложить фундамент на следующий сезон. А вот в следующем сезоне будем ставить для себя турнирные задачи. И я надеюсь, что они будут амбициозны", — заявил Зинин.
Спортивный директор подчеркнул, что клуб планирует свое развитие на несколько лет вперед и рассчитывает постепенно приблизиться к более обеспеченным и конкурентоспособным участникам чемпионата.
"По нашим ощущениям, в течение трех этих лет "Родина" будет расти и зайдет в новую категорию, постарается расширить обойму команд с большими возможностями, которые на что-то претендуют", — добавил Зинин.
Функционер также допустил появление дополнительных источников финансирования при условии успешного развития клуба, роста посещаемости и качественной игры команды.
После девяти туров "Родина" занимает 15-е место в РПЛ. Недавно главным тренером москвичей стал Джонатан Альба, ранее работавший с "Ростовом".
Источник: "Вести"