Наклейка со слоганом "Краснодар" – позор российского футбола" появилась вблизи стадиона клуба Сергея Галицкого перед игрой против "Зенита".
Матч 10-го тура РПЛ между командами состоится сегодня, 10 октября, и пройдет на "Ozon Арене".
Напоним, ранее петербургский клуб обвинил соперника в непридоставлении положенной по регламенту чемпионата квоты билетов для гостевых болельщиков. Сегодня, краснодарцы еще раз нарушили регламент, изобразив на газоне домашней арены быка.
Источник: "МЯЧ RU"
Надпись "Краснодар" – позор российского футбола" появилась у стадиона "быков" перед игрой с "Зенитом"
Слоган "ЗПРФ" был оперативно переделан.
Фото: "МЯЧ RU"