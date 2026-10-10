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Надпись "Краснодар" – позор российского футбола" появилась у стадиона "быков" перед игрой с "Зенитом"

Слоган "ЗПРФ" был оперативно переделан.
Фото: "МЯЧ RU"
Наклейка со слоганом "Краснодар" – позор российского футбола" появилась вблизи стадиона клуба Сергея Галицкого перед игрой против "Зенита".

Матч 10-го тура РПЛ между командами состоится сегодня, 10 октября, и пройдет на "Ozon Арене".

Напоним, ранее петербургский клуб обвинил соперника в непридоставлении положенной по регламенту чемпионата квоты билетов для гостевых болельщиков. Сегодня, краснодарцы еще раз нарушили регламент, изобразив на газоне домашней арены быка.

Источник: "МЯЧ RU"

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