Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
Национальная команда проведёт две встречи в Сингапуре. 14 ноября бразильцы сыграют против Японии, а 17 ноября встретятся со сборной Сингапура.
Дуглас Сантос провёл 14 матчей за сборную Бразилии и принял участие на чемпионате мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике.
Футболист "Зенита" вызван в сборную Бразилии
Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос включён в состав сборной Бразилии на ноябрьские товарищеские матчи.
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