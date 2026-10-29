Футболист "Зенита" вызван в сборную Бразилии

Защитник петербургского " Зенита " Дуглас Сантос включён в состав сборной Бразилии на ноябрьские товарищеские матчи.

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Об этом сообщила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.



Национальная команда проведёт две встречи в Сингапуре. 14 ноября бразильцы сыграют против Японии, а 17 ноября встретятся со сборной Сингапура.



Дуглас Сантос провёл 14 матчей за сборную Бразилии и принял участие на чемпионате мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике.