Булыкин объяснил, почему сейчас нет смысла увольнять Галактионова

Фото: ФК "Локомотив"

Главное - сплотиться и идти вместе. Да, сейчас команду трясёт, но уверен, именно этот штаб сможет всё исправить. "Локомотиву" кубок не нужен - главное чемпионат. Нужно выбираться из подвала, - сказал Булыкин.