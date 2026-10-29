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Булыкин объяснил, почему сейчас нет смысла увольнять Галактионова

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info заявил, что не видит смысла в увольнении Михаила Галактионова из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" 29 октября проиграл ЦСКА в Кубке России со счётом 1:3.

- Убирать Галактионова сейчас вообще нет смысла. До зимней паузы есть время, чтобы всё исправить. Ситуация сложная, но футболисты тоже должны понимать и бороться.

Главное - сплотиться и идти вместе. Да, сейчас команду трясёт, но уверен, именно этот штаб сможет всё исправить. "Локомотиву" кубок не нужен - главное чемпионат. Нужно выбираться из подвала, - сказал Булыкин.

После пяти матчей "Локомотив" занимает последнее, четвёртое место в группе D Кубка России, имея в активе три очка. Команда Михаила Галактионова упустила шансы на выход из группы.

После 12 туров чемпионата России столичная команда располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 11 баллами.

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