Защитник ЦСКА: Челестини в меня не верил, а при Игдисамове я приобретаю уверенность

- С момента, когда я перешел в ЦСКА, я старался бороться за место в основном составе. Я часто не играл по решению тренера. В этом же сезоне у меня появилось больше возможностей, я отвечаю требованиям Дмитрия Игдисамова. Благодаря этому я приобретаю уверенность, чувствую важность для клуба.
Фабио в меня сильно не верил, а я предпочитаю работать с тем, кто, наоборот, верит в меня, - приводит слова Виктора "Матч ТВ".
Фабио Челестини был главным тренером ЦСКА с июня 2025 года по апрель текущего года, в июне наставником "армейцев" стал Дмитрий Игдисамов. Ранее он работал с молодежной командой красно-синих, а также входил в тренерский штаб ЦСКА при швейцарском специалисте.
Жоао Виктор выступает за ЦСКА с августа 2025 года, в нынешнем сезоне он вышел на поле в 14 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2029 года. Напомним, что после 12 сыгранных туров красно-синие занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 25 набранными очками в своем активе.