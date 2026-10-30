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Андрей Тихонов возглавил клуб из Первой Лиги

Экс-футболист "Спартака" Андрей Тихонов стал главным тренером клуба из Первой Лиги.
Фото: ФК "Енисей"
Пресс-служба красноярского "Енисея" официально сообщает о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера основной команды. Детали соглашения не раскрываются.

Напомним, что Тихонов был главным тренером красноярцев с 2016 по 2017 год и с 2024 по 2025 год. Также он занимал аналогичный пост в "Астане", "Крыльях Советов" и щёлковском "Спартаке". Под его руководством "Енисей" становился бронзовым призером Первой Лиги по итогам сезона-2016/17.

На данный момент команда занимает 13 место в турнирной таблице Первой Лиги с 14 набранными очками в своем активе.

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