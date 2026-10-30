«Красно-зеленый» тандем с духом победителей. Беседа с Ефимовым и Беляевым ко Дню тренера

В этом материале наш корреспондент познакомит вас с работой тренерского тандема Сергея Ефимова и Максима Беляева, ведущих команду U-17 в Академии «Локомотива». Оба в прошлом известные игроки, сами воспитывались в «Локо», а позднее были и футболистами «красно-зеленых». Пример, достойный подражания, когда воспитанники возвращаются в клуб, чтобы помочь ему вырастить новые поколения футболистов.
О том, как к тренерской профессии пришел Сергей Ефимов, мы уже ранее рассказывали. Сейчас же речь идет именно о рабочем взаимодействии в тренерском тандеме Ефимова и Беляева. Сегодня их ребята успешно выступают в ЮФЛ U-17. Команда славится неуступчивым бойцовским характером. Она одержала шесть побед подряд и идет на третьем месте в турнирной таблице.
Ефимов выглядит харизматичным лидером, скрупулёзным, дотошным наставником, старающимся максимально ясно донести мысли до подопечных. Зачастую Сергей очень эмоционален на бровке. Беляев, напротив, уравновешен. При этом Максим очень внимательный, вдумчивый и тактичный помощник. Ефимов и Беляев прекрасно дополняют друг друга.
«Думал, что с «Локомотивом» уже ничего не получится, но в последние дни года звонок...»
Поговорив с Максимом, я выяснила, как он решил стать тренером, а также узнала много интересных фактов из его игровой карьеры.
- Недавно у вас был полуюбилей: вам исполнилось 35 лет. Как отметили?
- В работе. У меня раньше в этот праздник еще не было такого длинного рабочего дня. Во время карьеры игрока в день рождения могла быть тренировка, или же вообще на день матча он приходился. А сейчас я провел четыре тренировки! Представляете себе?!
- Ваша основная должность в Академии «Локомотива» - помощник главного тренера в команде U-17. Но вроде бы у вас там есть и другие обязанности...
- Изначально пришел в Академию на должность тренера по защитникам и по индивидуальной подготовке. Было это в начале нынешнего года. А в апреле уже стал помощником Сергея Ефимова в команде U-17.
Я вообще сначала приходил сюда к тренеру, который выпускал меня - Сергею Александровичу Клочкову. Он уже лет 25 работает в клубе, в основном с малышами - ребятами 7-8 лет.
Максим Беляев
- Почему пришли к нему?
- Просто посмотреть, как это все выглядит, как проходит тренировочный процесс. У меня тогда тяжелая травма была: разрыв ахиллового сухожилия. Я год не играл. И вот, я смотрел, как работает Сергей Александрович и недельки две ему помогал. Внимательно присматривался, размышлял о том, могу ли я этим делом заниматься.
В общем, мне понравилось, и я пошел в офис «Локомотива», чтобы узнать, могу ли постепенно начать тренерскую деятельность. И вот в начале декабря прошлого года обратился к руководителю нашей Академии Сергею Ивановичу Овчинникову - было сказано, что мою кандидатуру рассмотрят, а потом позвонят.
Проходит две недели - звонков нет. Уже подумал, что с «Локомотивом» ничего не получится. Но вдруг в последние дни года звонок: «Максим, мы хотим предложить вам интересную должность. Такой отдел есть только в «Зените» и «Краснодаре», если говорить об академиях российских клубов». Так меня пригласили в Академию «Локо» на должность тренера по индивидуальной подготовке и по защитникам. Соответственно, есть еще тренер по нападающим и тренер по полузащитникам: работаем по линиям.
Мне понравился этот вариант. Если с чего-то начинать, то это очень хорошо. Устроился и одновременно пошел обучаться в Академию РФС. Сейчас завершаю обучение на лицензию категории B. В ноябре - защита.
- Нравится вам процесс обучения?
- Да, необычно, если с институтом сравнивать. Здесь своя специфика, это футбол. Мы не просто какие-то предметы проходим: помимо обучения, у нас есть практика. Или мы ходим на футбольное поле, или нам дают задания, а мы составляем планы тренировок, а потом их проводим. Плюс дают команду ребят 15-17 лет, предлагают задания на стрессовые ситуации, из которых мы должны выходить. А потом уже идет анализ тренировки, и главный тренер рассказывает, что получилось, а что нет.
Очень интересный процесс обучения, много нового и интересного для себя открыл. И по сравнению с тем, каким я приходил в «Локомотив», в два раза сейчас больше багаж знаний. Практика в качестве помощника главного тренера мне очень много дает. У нас хорошая команда 2009 года рождения, ребята взрослые, и уже несколько человек играют за молодежку.
«СКА-Ростов оплатил операцию»
- Тяжело далось решение повесть бутсы на гвоздь? Вы как-то заявляли, что хотели бы играть до 38 лет.
- Да, было дело. Изначально планировал, но не мог предположить тогда, что у меня будет такая тяжелая травма. В прошлом году, когда ушел из «Ленинградца» - на тот момент мне было почти 34 года - все было нормально, и организм еще держал нагрузки, силы были. Искал тогда себе клуб, и в этот период решил поиграть в Медиалиге за ростовский СКА.
Позвонил Денису Глушакову. Он на тот момент был в команде и узнал, можно ли прийти на тренировку к ним. Денис сказал, что все нормально - можно приходить, там новая команда строится. Пришел - все понравилось, я стал там играть.
- В Медиалиге больше медиафутбола, чем непосредственно футбола?
- Нет, лига серьезно развивается, там выступает много профессиональных футболистов. И в Кубке России они неплохо себя проявляют. В целом, наверное, это уровень дивизиона «Золото» Второй лиги. И, если сравнивать зарплаты, то они здесь сопоставимы со Второй лигой. К тому же ты находишься в Москве, никуда ехать не надо - есть свои плюсы.
Это было лето прошлого года, когда пришел в Медиалигу. Соответственно, трансферное окно было открыто. Ждал какие-то варианты. Возможно, из Первой лиги. Но, если честно, далеко не хотелось уезжать. Я за свою карьеру накатался: семь лет с половиной в Туле был, в Ярославле играл, Брянск и Владимир... Конечно, это недалеко, но все равно выматывает.
- А как лечились, если вдруг какое-то повреждение? Все-таки это медиафутбол.
- Если говорим о команде «СКА-Ростов», то там все на профессиональном уровне. Не отличишь организацию. Спасибо им: они оплатили мне операцию, которая была сделана очень качественно. И сама по себе она дорогая. Это было в сентябре прошлого года.
Когда сделал операцию, понимал, что восстановление займет много времени, и надо как-то подстраховаться и думать, что делать в будущем. Тогда и пришли мысли о тренерстве.
«Когда узнал, что будут перестановки, сказал, что готов быть помощником Ефимова»
- А как сложился ваш тренерский тандем с Ефимовым?
- Изначально сезон в качестве главного тренера начинал другой специалист, а Сергей был помощником. Результат после семи туров не устраивал руководство - решили поменять главного тренера: Сергей Дмитриевич стал им. Я, когда узнал, что будут перестановки, сам предложил это руководству, сказал, что готов быть помощником Ефимова, и мы с Сергеем Дмитриевичем давно знакомы: вместе играли и за молодежную, и за взрослую команду «Локомотива», так что общий язык найдем.
Я знаю, что и другие варианты на эту должность рассматривались, но чаша весов склонилась в мою пользу.
Сергей Ефимов
- Чаша весов склонилась в вашу пользу. Очень интересно, что и вы и Сергей - Весы по гороскопу.
- Да, если про гороскопы, то мы по характеру схожи, оба спокойные. Но я все равно более спокойный, чем Сергей Дмитриевич.
- А бывают у вас какие-то разногласия? То есть вы предлагаете свои идеи, а Сергей не может с ними согласиться? Или, может быть, все гармонично?
- Это непрерывный процесс. Потому что у всех наших соперников разные стили и схемы, разные качества футболистов. Поэтому к каждому матчу приходится готовиться особенно. Нужно выбирать состав на игру, и здесь уже возникают вопросы, диалоги, беседы. В основном, конечно, инициатива и идеи идут от Сергея Дмитриевича: он же главный тренер, он больше отвечает за результат и игру команды.
Но помощник главного тренера ведь не только я: у нас есть тренер-аналитик, тренер вратарей, тренер по физподготовке. Мы все впятером постоянно разговариваем и анализируем матчи и тренировки. Без этого никуда. Это непрерывный процесс каждый день. Скажу больше: звучит финальный свисток, и мы заканчиваем матч - сразу все вместе собираемся и уже думаем, кто у нас будет играть в следующей встрече.
- Даже так?!
- Да. Мы уже понимаем, какой будет соперник, кто как сыграл сейчас, у кого карточки, кто дисквалифицирован.
- А если кто-то из ребят получит травму на тренировке перед следующей игрой?
- Да, бывает, что приходится оперативно искать другие варианты: в этом тоже проявляются тренерское мастерство и творчество.
- На ваш взгляд, что самое важное в работе с детьми?
- У нас в команде уже достаточно взрослые ребята - по 17 лет. Помню себя в 17: я в этом возрасте уже в Премьер-лиге дебютировал за «Локомотив». И самое важное сейчас - донести до них мысль, что карьера футболиста достаточно коротка. То же самое нам всем в свое время говорил Ринат Саярович Билялетдинов, когда мы под его руководством тренировались в молодежке «Локомотива».
Каждую тренировку надо работать на максимуме. Потому что в футболе бывает так, что, если вы свои шансы не использовали, то потом карьера может сложиться по-другому, не так, как вы того бы хотели. Но вы в Академии «Локомотива», одной из лучших футбольных академий России - цепляйтесь за этот шанс. Упустите его - дальше таких шансов может и не быть.
«Когда жил в спартаковском интернате, порой проявлялась дедовщина»
- А вы свой футбольный путь начинали в школе «Спартака» под руководством Виктора Петровича Кечинова, который помог вам с бутсами.
- Да, в 1998 году папа привез меня в школу «Спартака». «Спартак» тогда был самой популярной командой в стране. Мне на тот момент было шесть лет. Папа болел за «красно-белых», да и большинство поклонников футбола в тот момент симпатизировало «Спартаку». И первым делом ему хотелось посмотреть меня в спартаковской школе - меня сразу туда взяли, после первой тренировки. Ну и выдали бутсы: это как раз Виктор Петрович организовал.
- А вы помогаете воспитанникам, если внезапно возникают проблемы с экипировкой и спортивным инвентарем?
- Да, конечно. Я из города Озёры, в дальнем Подмосковье. Это ближе к Рязани: отправлял воспитанникам местной футбольной школы сетки с мячами, тренировочную форму, спортивные костюмы и зимние куртки. Была возможность, и делал это. Плюс организовывал в родном городе детские турниры.
- Что больше всего вам запомнилось в школе «Спартака»?
- Что один год жил в спартаковском интернате. Там же тогда и Саша Прудников был. Он, правда, на два года старше. Это было в 2001 году. «Спартак» тогда под интернат арендовал гостиницу «Байкал» (метро «Ботанический сад»). Как раз там жили ребята из нашей школы. Вот это запомнилось, потому что до этого я жил вместе с родителями, а тут началась более самостоятельная жизнь: я стал сам себе предоставлен, а мне было всего 10 лет, большинство ребят старше меня. И какая-то дедовщина периодически присутствовала.
- В чем это проявлялось?
- Старшие порой обижали младших.
- Прудников не обижал?
- Нет, Саша был хорошим, веселым парнем.
- Прудников говорил, что в те времена приходилось нелегко с питанием, нередко он ел доширак. Вы тоже ходили полуголодным?
- Это, наверное, уже позже было. Помню, когда мы жили в той гостинице, у нас было полноценное питание - пять раз в день. В тот период никаких проблем в этом отношении не возникало.
- Потом вы перешли в школу «Локомотива». Там в вашей группе среди самых талантливых был Александр Кокорин.
- Да, конечно. Это наш выпуск - ребята 1991 года рождения. Но потом Саша ушел в «Динамо». Из команды нашего года многие заиграли: Полоз, Кокорин, Алан Гатагов, Ника Пилиев, я... То, что несколько человек из выпуска заиграло в РПЛ - большой успех для академии.
- Команда Академии «Локомотива» U-16 недавно посетила баскетбольный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, где «Локомотив-Кубань» противостоял действующему чемпиону ЦСКА. А у вашей команды планируются такие мероприятия? Баскетбол учит чему-то футболистов, помогает при подготовке к своим матчам?
- Я читал биографии разных футбольных тренеров: они там рассказывали, что в своем тренировочном процессе они что-то использовали из того или иного вида спорта. Мне самому по собственному опыту пока сложно об этом судить. Но сменить обстановку и побывать на другом виде спорта было бы полезно.
Максим Беляев
- Книги каких великих тренеров вы читали?
- Сэра Алекса Фергюсона, например
- Какие цели ставите для себя как тренер?
- Я иду плавно, поэтапно. Сейчас учусь на лицензию B, но необходимо дальше учиться и получать следующие лицензии. Нужно набираться опыта. Но определенно могу сказать, что меньше чем за год я сильно вырос в этом отношении. Это мой первый опыт на тренерском поприще, дебютный год в качестве помощника. Я многому учусь у Сергея Дмитриевича. Он для меня хороший пример.
Ефимов на тренерской работе давно, более 10 лет: начинал работать с малышами в Мытищах, в последние годы был помощником Дмитрия Хохлова в молодежке «Локомотива». Смотрю на его работу и учусь у него: тому, как он взаимодействует с футболистами, с руководством.
- Сейчас в основном все тренеры что-то печатают в планшетах, телефонах, а Сергей Ефимов от руки пишет очень много подробных конспектов для своей работы, и чувствуется, что очень серьезно относится к профессии - живет тренерским делом.
- Да, у него множество разных бумаг. В планшете-то не разгуляешься особо, когда мысль пришла, а тут раз - и быстро что-то записал.
- Я прихожу к выводу, что у вас высокий уровень взаимопонимания с Ефимовым?
- Наверное, можно и так сказать. Мы же прошли с ним путь как футболисты. Он старше на четыре года. Я заходил в молодежку, а он уже к тому моменту зашел в основную команду «Локомотива». В те моменты, когда его для получения игровой практики отправляли в молодежку, мы играли вместе. Потом ездили вместе на сборы с основной командой. Он сильный человек: три раза рвал «кресты», но не надломился психологически!
- То есть он человек со стержнем?
- Конечно. Я тоже знаю, что такое «кресты». Слава богу, что у меня хотя бы только один раз такое было.
- Операцию делали и восстанавливались в Италии?
- Да, тогда «Локомотив» еще отправлял по этому вопросу в Италию. Операция, плюс 16 дней реабилитация - период ключевой в плане того, чтобы все хорошо зажило, и можно было продолжать карьеру.
- Идти встык с соперником после такой травмы уже боялись?
- Нет, страха не было. Напротив, был воодушевлен, хотелось быстрее восстановиться - много работал. Понятно, что к тренировкам меня подпускали постепенно, аккуратно: сначала без сопротивления и потом уже с сопротивлением.
Но колено - это не про стыки: это больше про то, что не так наступил или оступился. Или нога неудачно подворачивается, и идет разрыв. Сложно себя обезопасить от такого. Можно укреплять мышцы, чтобы колено держалось: риск тогда, возможно, будет меньше, но на 100% не застрахован никто.
«Понравился семинар с Карпиным. Не какие-то сухие формальности, а живой диалог»
- Недавно в рамках образовательного интенсива «Путь тренера» представители Академии «Локомотива» получили возможность приехать в расположение сборной России в Новогорск, посетить тренировку команды и принять участие в круглом столе с главным тренером Валерием Карпиным и его штабом. Какое впечатление оставило занятие?
-Я впервые побывал на такого рода событии. Это классно, что клуб устраивает такие мероприятия и даёт своим сотрудникам возможность расти внутри системы. Считаю, что у нас, тренеров академии, получился конструктивный диалог с Валерием Георгиевичем. Мы прошлись по важным профессиональным нюансам. Тренеры задавали ему вопросы, вопросов много было.
Максим Беляев (слева)
- Что спросили у Карпина?
- До меня очередь не дошла - немало желающих было. Я, конечно, понимал, о чем хочу его спросить. В целом же поговорили о том, как планируются тренировки, физические нагрузки и микроцикл. Получилось очень интересно. И Валерий Георгиевич общался в своей обычной непринуждённой манере, каким мы его обычно на тренерском мостике и видим. Мне такая подача нравится: не какие-то сухие формальности, а нормальное живое общение. Он доступным человеческим языком отвечает на вопрос, и все очень четко и понятно.
- Вас как игрока в расположение сборной вызывали в 2019-м году. Каким был этот опыт?
- Да, тогда был отборочный этап Евро-2020. Тогда тренером был Станислав Саламович. Пять раз меня в тот период в сборную вызывали, на все пять вызовов я попадал в окончательный список. И даже полноценно один официальный матч провел.
- Кажется, что, если бы не наступившая тогда пандемия, и для сборной, и для вас в дальнейшем все сложилось бы лучше.
- Несомненно.
«В мае 2020 года болел ковидом»
- Лично вам насколько сильно осложнила жизнь пандемия?
- И в плане сборной хуже было, и в клубе немного хуже дела пошли (Беляев в тот момент выступал за тульский «Арсенал» - прим.ред.).
Помню, зимой прошли сборы, возобновился в конце февраля чемпионат - выиграли у «Сочи» на выезде. Казалось бы, набрали неплохой ход, сейчас бы продолжать играть и набирать очки, но вдруг все обрывается, и месяца три пауза в чемпионате. А летом времени на подготовку всего пару недель было. А я еще и ковидом одним из первых заболел.
- Вас забрали в больницу, или вы дома болели?
- Нет, в больнице не был. Помню, что не чувствовал вообще запахи. В тот момент появилось подозрение, что, наверное, вирус. Это было в конце мая 2020 года. Я рассказал об этом доктору, меня изолировали от команды. Взяли тест - он оказался положительным. Я переболел, и у меня оставалось около двух недель на подготовку к чемпионату. Времени мало, конечно. Потом уже через игры форму набирал.
- Какие у вас сейчас увлечения? Раньше вроде вы покупали специальные журналы, чтобы собирать модели кораблей.
- А вот корабль как стоял у меня недостроенным, так и стоит. Я все надеялся, что после завершения карьеры футболиста у меня больше времени появится, но, наоборот: учеба, две должности на работе. Так что до хобби дело пока не доходит.
- Вы раньше очень любили ходить в театр. А сейчас как?
- Раньше все так и было. А в этом году опять же на это вообще времени нет. В последний раз был на мюзикле. «Ничего не бойся, я с тобой», после этого никак не доберусь.
- А читать сейчас успеваете?
- Тоже времени не хватает. Вот, например, когда жил в Петербурге и играл за «Ленинградец», до места тренировок нужно было добираться 75 километров. Я отправлялся с Финляндского вокзала до Рощино на «Ласточке». И в электричке у меня было время, чтобы читать: туда еду - читаю, обратно еду - читаю. У меня так получилось прочитать все четыре тома романа-эпопеи «Война и мир».
«Если Батраков продолжит в том же духе, уже зимой могут появиться более серьезные варианты»
- Поговорим об основной команде «Локомотива». Летом «Локо» покинуло несколько ключевых футболистов. Кто, на ваш взгляд, мог бы в команде заменить Батракова, Воробьева, Карпукаса?
- Как вы помните, когда Батраков только заходил в основную команду «Локомотива», были разговоры, что, мол, он не держит борьбу и физически готов не очень, что маленький, щупленький он. Но Батраков выигрывает за счет других качеств: у него очень светлая голова, у него компьютер там. Он быстро оценивает ситуацию и прекрасно работает с мячом. Так что потом все вскоре стали говорить, что это большой талант. Поняли, что это прекрасный футболист.
Конечно, его нелегко заменить. И вообще, все это центральная ось команды: Карпукас - опорный полузащитник, Батраков - он тоже в середине поля, но ближе к нападающим, ну и Воробьев - наконечник.
Всю ось забрали, и, конечно, очень сложно сразу подобрать замены и подвести кого-то из молодых футболистов. Но уже из молодежки взяли ребят в основную команду: Еремеев, Голубев... Сагария еще недавно был в молодежке и в нашей команде в ЮФЛ U-17, а сейчас часто тренируется с основной командой.
- Батраков забил за «Галатасарай» в двух подряд матчах Лиги чемпионов. Какие у него дальнейшие перспективы, на ваш взгляд?
- Батраков изначально выделялся в Академии и молодежной команде «Локомотива», затем здорово проявлял себя за основу. Несомненно, он один из самых больших футбольных талантов в России. Если честно, кода он переходил в «Галатасарай», я в нем не сомневался.
Да, не самый топовый клуб, какой мог быть, но борется за золото в чемпионате Турции и выступает в Лиге чемпионов. Так что это довольно хороший вариант, и Алексей там достаточно быстро адаптировался. Он парень с головой, держит давление. Как показывают последние матчи, он там твердый игрок стартового состава.
Мы все очень радуемся за него. Если он продолжит в том же духе, думаю, уже зимой могут появиться более серьезные варианты продолжения карьеры. Важно, что Алексей, даже несмотря на его габариты, умеет держать борьбу, а главное он разносторонний футболист. Поэтому ему подойдет клуб из любого топ-5 европейских чемпионатов. Он не затеряется ни во Франции, ни в Испании, ни в Германии, ни в Италии, ни в Англии.
- Как вам сейчас система, при которой воспитанники клубов соревнуются в ЮФЛ?
- Турнир способствует гармоничному развитию футболистов. Например, в наше время мы в этом возрасте играли только на Первенство Москвы и никуда практически не выезжали. Матчи с командами из других городов были большой редкостью. А здесь у них полноценный чемпионат - ребята постепенно узнают, что такое выезд, логистика.
Это хорошая подготовка к взрослому футболу. Когда я впервые вместе с основной командой отправился на выезд, мне было интересно, но готов я к этому не был. А здесь именно постепенная подготовка к взрослым турнирам.
Максим Беляев
- Поездки на гостевые матчи тренерскому штабу тяжело в плане организации даются? Все-таки воспитанники порой и очень озорные бывают, и даже задиристые и хулиганистые.
- Нет. У нас есть определенный свод правил и система наказаний за их нарушение. Все ребята ведут себя дисциплинированно. В Академии «Локомотива» мы стараемся собрать лучших ребят. Футболисты из нашей команды уже прошли серьезный отбор, и дисциплина - один из критериев отбора. Мы стараемся растить не только футболистов, но и настоящих личностей.
- В каких-то культпоходах вместе с ребятами участвуете?
- Конечно. Не так давно у нас кулинарные соревнования проходили: я был в одной команде, наш тренер по нападающим Дмитрий Вязьмикин - в другой. Плюс часто ходим на матчи основной команды «Локомотива». Все это способствует укреплению общекомандного духа. И, конечно, здесь важно посмотреть на футболистов главной команды, понять к чему стремиться и на кого равняться.
Плюс в Академии «Локомотива» очень уважают и любят шахматы, постоянно проводят турниры. Эта игра учит продумывать стратегию игры, что очень важно.
- Какие цели у вашей команды на остаток сезона?
- Задача у нас всегда только одна – первое место, но с учетом текущей турнирной ситуации обязаны быть в тройке. Но, наверное, первостепенная задача - дать как можно больше футболистов молодежке клуба.
- Очень напряженной и полной интриги, получилась ваша встреча с «Динамо», когда «Локомотив» вырвал победу в последний момент. Считаете ли вы этот матч самым выдающимся в нынешнем сезоне?
- Для тренеров лучше всего, если команда забьет штук пять-шесть, чтобы они не нервничали на тренерском мостике. Столько мы нервных клеток тратим, если интрига до последней секунды!
«Бородюк помогает нам своим громадным опытом»
- Как вам помогает в работе старший тренер Академии «Локомотива» Александр Бородюк?
- Большое счастье, что Александр Генрихович работает в Академии. Он живет работой: ходит на тренировки всех возрастов, общается с тренерами, каждый раз перед матчами у нас идет обсуждение плана на игру и состава команды. По каждому году Александр Генрихович тоже вносит какие-то конструктивные предложения, и он ездит с командами на выездные матчи. Своим профессиональным взглядом и громадным опытом очень нам помогает.
- Реально ли «Локомотиву» в перспективе обойтись только своими воспитанниками?
- Сложный вопрос. Была мечта у «Краснодара», чтобы выглядело примерно так. У них очень хорошая академия. Много воспитанников играет в РПЛ, но за основную команду клуба выступает большое количество легионеров. Может быть, они отказались от той стратегии. Но к этой мечте - команде из воспитанников - стремиться нужно. Тем не менее я не видел такого примера, чтобы кто-то только со своими воспитанниками становился чемпионом.
- Когда смотрите РПЛ, удается найти для себя что-то интересное в плане тренерских решений?
- Как только начал работать в качестве тренера, я просто по-другому на футбол смотрю. Раньше больше делал акцент на свою позицию: смотрел за центральными защитниками. А сейчас уже больше смотрю на общую картину. Да, в академии «Локомотива» я работаю с защитниками, у меня много акцента именно на защиту. Тем не менее сейчас более широкий взгляд на футбол стал. Плюс обращаю внимание на то, как тренеры ведут себя на бровке, как взаимодействуют со своими помощниками, как дают интервью.
- Ваша идеальная схема игры.
- Мне такие вопросы, кстати, в Академии РФС задавали. С Сергеем Дмитриевичем на эту тему тоже общались. Попросил его показать пример тренерской игровой философии. Он говорит: «Вот, три года назад было такое: 4-3-3». Сейчас, спустя три года, философия игры поменялась. Спрошу его еще через три года - тоже поменяется. Постоянно все развивается, меняется и вносится что-то новое.
Идеальная схема - это тогда, когда мы находимся в идеальной ситуации: полный набор футболистов, нет никаких травм и всех игроков можно использовать - тогда схему, которая тебе нравится, можно играть. Тем не менее в реальности тебе приходится учитывать немало факторов и что-то менять. Может быть, по ходу матча даже.
«Это можно было бы и добавить - чтобы Максим чуть больше спорил со мной»
Главный тренер команды Академии «Локомотива» U-17 Сергей Ефимов рассказал, что у него хорошие взаимоотношения с Беляевым, но иногда хочется, чтобы коллега больше спорил с ним.
- Как вам работается в тандеме с Максимом Беляевым?
- Я хорошо знаю Максима, знаю, какой он человек и какой он был футболист. Мы вместе играли. Он был очень ответственным игроком, а сейчас - очень ответственный тренер. Человек Максим дисциплинированный и честный. И это самое важное в тренерской работе - чтобы было все по-честному.
Понятно, что для него это первый опыт в тренерском деле. Он пока параллельно учится. Но Максим вносит свой серьезный вклад в нашу работу, помогает мне. И я ему, может, быть чем-то тоже помогаю. Мы вместе проводим, в том числе, теоретические занятия. Мы делимся опытом: он - своим, я - своим. Все идет в плюс нам обоим. Поэтому только положительные отзывы о нем.
- Случаются между вами разногласия? Что вы с его предложением не можете согласиться, а он - с вашим. Или все гармонично?
- Ну это можно было бы и добавить: чтобы у нас где-то было несогласие. То есть, чтобы Максим смело отстаивал свои предложения, хочется, чтобы он где-то спорил чуть больше. Это было бы здорово. Пока у нас все гармонично идет (улыбается). Но порой нужен какой-то вызов.
- В гороскопы верите? Вы Весы и Максим Весы.
- Частично. Может, и есть в чем-то схожие характеры, но в основном все люди разные.
Сергей Ефимов
- Как прошел образовательный интенсив «Путь тренера», в рамках которого тренеры Академии общались с Валерием Карпиным?
- Очень поучительно. Конечно, хочется не один день, а целый цикл посмотреть. Понятно, что это сборная, что другие нагрузки какие-то. Но все равно, учитывая, что это недельный цикл был, какое-то понимание было. И Валерию Георгиевичу мы на встрече активно задавали интересующие нас вопросы - он подробно отвечал. Весь его тренерский штаб был. Это очень здорово.
- А вы какой вопрос Карпину адресовали?
- У меня особо вопросов не было - я больше слушал, впитывал информацию.
- Много почерпнули для себя?
- Достаточно. Мы долго обсуждали самые разные темы. Понятно, что абсолютно все охватить невозможно. Но все прошло здорово. Классная практика.
- В юности вы говорили, что самым выдающимся матчем считаете финал Лиги чемпионов 1999 года между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией», который завершился победой «МЮ» со счетом 2:1, когда все решилось в самом конце встречи. Недавно ваша команда так же, в последний момент, обыграла «Динамо». Показываете ребятам такие матчи, как встреча «МЮ» и «Баварии» в воспитательных целях?
- Ну, на 93-й минуте мы не планируем обыгрывать соперников. Вот так, давайте почти 90 минут проигрывать, а потом как забьем и победим - такого нет! Иногда, когда ситуация требует, мы можем показать какие-то фрагменты матчей, идет теория.
- Ребята усидчивые на теории?
- Мы так выстраиваем процесс, чтобы сильно не перегружать ребят.
- Недавно исполнилось 100 лет со дня рождения Никиты Павловича Симоняна. В память о нем нынешний сезон в ЮФЛ проходит под девизом «Играй сердцем». Каким вам запомнился Симонян?
- Я знаю, что он был великий футболист, тренер и человек. Он выиграл все, что можно. Легенда! Величина! Приятно, что этот чемпионат у нас проходит под таким девизом.
«Ефимов переделал команду и добился качества игры»
Своими впечатлениями о работе с Ефимовым и Беляевым поделился Михаил Зоина, полузащитник команды Академии «Локомотива» U-17.
- Что ты почерпнул для себя, тренируясь под руководством Сергея Дмитриевича Ефимова и Максима Александровича Беляева?
- В начале сезона у нас был другой тренер. У него не задалось, и назначили Сергея Дмитриевича - и как будто результат налицо: команда заиграла по-другому, раскрылись, стали лучше действовать на мяче и при обороне дисциплинированнее играть. В общем, все наладилось.
Сергей Дмитриевич, можно сказать, переделал команду и добился качества игры.
- Кто строже - Сергей Дмитриевич или Максим Александрович?
- Сергей Дмитриевич, он же главный тренер. Максим Александрович больше подсказывает, подходит и индивидуально что-то советует. А Сергей Дмитриевич иногда что-то и «пихнуть» может.
- Как, например? Вот, допустим, в концовке вашего матча с командой СШОР «Зенит» Ефимов что-то кричал. Старался что-то донести до команды?
- Последние минуты матча получились очень напряжёнными, и нужно было держать все под контролем. Он подбадривал, поддерживал, чтобы мы не расслаблялись и дотерпели до конца матча.
Действительно, тяжелая игра получилась. На характере выиграли. И этот матч, и предыдущий. Это показывает, что мы можем не сдаваться, верить в победу до последней минуты и идти до конца.
- Какие задачи на остаток сезона?
- У нас хорошая серия - шесть побед подряд. Хочется ее продолжить и выиграть все оставшиеся матчи.
Автор: Алина Гущина, Rusfootball.info
Фотоматериалы: ФК «Локомотив».