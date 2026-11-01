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ЦСКА сыграл вничью с "Оренбургом" в 13 туре РПЛ

"Оренбург" и ЦСКА не смогли выявить победителя в матче 13-го тура чемпионата России. Гол "Оренбурга" отменили во втором тайме.
Фото: ФК ЦСКА
В начале второго тайма мяч в ворота "армейцев" забил атакующий полузащитник "Оренбурга" Дамиан Пуэбла, однако гол отменили из-за офсайда. Итоговый счет - 0:0.

На данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. "Оренбург" располагается на шестой строчке с 17 баллами в своем активе.

Чемпионат России

13 тур

"Оренбург": Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, (Касаджиков, 80), Рыбчинский, (Голыбин, 82), Куль, Томпсон, (Лукашов, 82), Гузина, (Назаренко, 90+2).

ЦСКА: Бориско, Аззи, Лукин, Данилов, Абдулкадыров, Круговой, Кисляк, Обляков, Олейников, (Алвес, 81), Глебов, (Кармо, 88), Мусаев, (Гонду, 56).

Предупреждения: Паласиос, 12, Куль, 31, Лукин, 34, Пуэбла, 39, Ценов, 59, Круговой, 60, Томпсон, 77, Олейников, 77, Фиров, 77, Обляков, 77, Овсянников, 78, Гузина, 87

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