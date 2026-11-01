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"Это вызывало улыбку и смех". Тренер "Оренбурга" - о судействе в игре против ЦСКА

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов прокомментировал работу бригады арбитров матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).
Фото: ФК "Оренбург"
"Мне нравятся эти арбитры — главный, резервный, но сегодня было много свистков, где в нашем понимании он реагировал именно на голос, когда игроки команды соперника кричали, он свистел, а если вдруг он раз в пять моментов не свистнет, они вставали и дальше играли.

Это вызывало улыбку и смех, а потом уже раздражение. Больше сказать про судейство сложно", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским ЦСКА. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась вничью со счетом 0:0. Встречу, по итогам которой было показано 12 предупреждений, обслуживала судейская бригада во главе с Игорем Капленковым.

Команда Ильдара Ахметзянова набрала 17 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице. Безпроигрышная серия оренбуржцев в чемпионате России достигла 5 туров кряду.

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