"Это вызывало улыбку и смех". Тренер "Оренбурга" - о судействе в игре против ЦСКА

Это вызывало улыбку и смех, а потом уже раздражение. Больше сказать про судейство сложно", - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и московским ЦСКА. Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершилась вничью со счетом 0:0. Встречу, по итогам которой было показано 12 предупреждений, обслуживала судейская бригада во главе с Игорем Капленковым.
Команда Ильдара Ахметзянова набрала 17 очков и занимает шестую строчку в турнирной таблице. Безпроигрышная серия оренбуржцев в чемпионате России достигла 5 туров кряду.