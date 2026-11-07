ЦСКА хочет купить форварда сборной Марокко - источник

Московский ЦСКА предпринял попытку договориться с "Аль-Иттихадом" о переходе нападающего сборной Марокко Юссефа Эн-Несири.

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Как пишет Ajansspor, российский клуб предложил за 29-летнего форварда 15 млн долларов, что составляет около 13,5 млн евро.



Соглашение марокканца с саудовской командой действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Эн-Несири провёл 16 встреч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал два ассиста. В "Аль-Иттихад" нападающий перешёл из турецкого "Фенербахче" в феврале 2026 года.