Гранат ответил, кто мог бы стать главным тренером "Локомотива"

- Я за то, чтобы дать шанс российским тренерам. Думаю, есть немало специалистов, которые могут достойно заменить Галактионова.
Можно дать шанс Дмитрию Валерьевичу Хохлову, он неплохо работает с молодежкой клуба. Он имеет опыт работы в РПЛ, - цитирует Граната "Матч ТВ".
Вчера, 6 ноября, московский "Локомотив" отправил Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера после поражения от "Рубина" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. На данный момент красно-зеленые занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Дмитрий Хохлов ранее был главным тренером "Сочи", "Ротора", московского "Динамо", рабаотал в столичном "Локомотиве". В декабре специалисту исполнится 51 год.