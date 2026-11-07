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Гранат ответил, кто мог бы стать главным тренером "Локомотива"

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат ответил, кого мог бы назначить "Локомотив" главным тренером.
Фото: РПЛ
По словам Граната, клуб может дать шанс Хохлову.

- Я за то, чтобы дать шанс российским тренерам. Думаю, есть немало специалистов, которые могут достойно заменить Галактионова.
Можно дать шанс Дмитрию Валерьевичу Хохлову, он неплохо работает с молодежкой клуба. Он имеет опыт работы в РПЛ, - цитирует Граната "Матч ТВ".

Вчера, 6 ноября, московский "Локомотив" отправил Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера после поражения от "Рубина" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. На данный момент красно-зеленые занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.

Дмитрий Хохлов ранее был главным тренером "Сочи", "Ротора", московского "Динамо", рабаотал в столичном "Локомотиве". В декабре специалисту исполнится 51 год.

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