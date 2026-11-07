Официальный сайт Колумбийской федерации футбола сообщает, что защитник "Зенита" Кевин Андраде вошел в окончательный список сборной Колумбии на ближайшие сборы. Колумбийцы в ноябре проведут два товарищеских матча с Чили - 14 и 18 ноября. Футболист дебютировал за национальную команду в октябре.
Кевин Андраде выступает за петербургский "Зенит" с лета текущего года. Всего защитник провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 19 матчей и записал в свой активе три забитых мяча. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 3,5 миллионов евро.
Ранее Андраде был игроком "Америка да Кали", "Атлетико Платенсе" и калининградской "Балтики". На его счету два матча в составе национальной команды Колумбии - он сыграл во встречах с Парагваем и Перу.
Защитник "Зенита" получил вызов в сборную на матчи с Чили
Защитник "Зенита" получил вызов в национальную сборную.
Фото: ФК "Зенит"