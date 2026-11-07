Жубал объяснил, как "Краснодар" справился с давлением после неудачной серии

Футболист "Краснодара" Жубал высказался после победного поединка с ЦСКА (4:2).

Фото: ФК "Краснодар"

- Сегодня мы показали силу, характер и менталитет победителя. Мы провели провели матч лучше, чем некоторые ожидали. Надеюсь, так будем играть и дальше.



- Опять пропущенный гол в концовке. Что на это влияет?



- Включая тот факт, что мы забили 4 гола, к сожалению, и в наши ворота были забиты голы. Под конец немного устали и дали пространство сопернику. Но, опять же, мы показали свой характер. Надеюсь, так будет продолжаться.



- У "Краснодара" была неудачная серия. Как справлялись с эмоциональным фоном? Было давление от прессы, от болельщиков?



- Наш менталитет изменился. Мы провели хорошую неделю с тренировками. Мы знали, что нам нужно будет больше стараться. И в итоге это привело к результату. Мы помогали друг другу, поддерживали, и это вылилось в замечательную игру.



Rusfootball.info

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



ЦСКА