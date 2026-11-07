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"Забили бы ещё": Воробьёв отреагировал на проверку второго гола "Краснодара"

Форвард "Краснодара" Дмитрий Воробьёв высказался после домашней победы над ЦСКА (4:2).
Фото: ФК "Краснодар"
- Спасибо за поздравление. Если мы так будем каждую игру отдаваться и друг за друга биться, то дальше будет только лучше.

- Второй гол "Краснодара" засчитали. Что думали, когда Карасёв пошел к монитору?

- Там с одного ракурса вроде бы была рука, а с другого не было. Судьи засчитали - значит, разобрались в моменте.

- Не ёкнуло, что отменят?

- Ничего страшного. Забили бы еще.

- Насколько было тяжело во втором тайме?

- Они немного изменили схему, чуть тяжело стало. Потом ребята вышли на замену и усилили игру.

- Сегодня Сперцян был на трибуне.

- Перед игрой он не заходил к нам. После матча зашел в раздевалку, поздравил.

Rusfootball.info

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