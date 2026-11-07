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В ЦСКА возмутились решением Карасёва засчитать гол "Краснодара"

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на второй гол "Краснодара" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Представитель армейского клуба обратил внимание на эпизод с возможной игрой рукой нападающего "быков" Джона Кордобы, после которого Жоау Батчи вывел хозяев вперёд.

- Давно у нас руками играть можно? - написал Брейдо.

На данный момент идёт второй тайм, "Краснодар" побеждает со счётом 2:1.

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