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В ЦСКА возмутились решением Карасёва засчитать гол "Краснодара"
Сегодня, 21:06
Директор по коммуникациям
ЦСКА
Кирилл Брейдо отреагировал на второй гол "Краснодара" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Представитель армейского клуба обратил внимание на эпизод с возможной игрой рукой нападающего "быков" Джона Кордобы, после которого Жоау Батчи вывел хозяев вперёд.
- Давно у нас руками играть можно? - написал Брейдо.
На данный момент идёт второй тайм, "
Краснодар
" побеждает со счётом 2:1.
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ЦСКА
Краснодар
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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