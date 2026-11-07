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"Ахмат" одержал победу в первом же матче после ухода Черчесова

"Ахмат" одолел дома "Родину" в 14-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Ахмат"
Защитник Клисман Цаке отличился на 34-й минуте и принес хозяевам поля победу, которая прервала их пятиматчевую безвыигрышную серию (4 поражения и ничья).

Таким образом грозненская команда выиграла в первой встрече под руководством Ролана Гусева, сменившего на посту главного тренера Станислава Черчесова.

Чемпионат России

14 тур

Гол: Цаке, 34.

"Ахмат": Мицаев, Ибишев (Келиано, 85), Цаке, Сидоров, Адамов, Сидибе, Щетинин (Кенжебек, 80), Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Мелкадзе (Конате, 60).

"Родина": Волков, Игор Силва, Мачадо, Родриго Бекао, Наде (Мещанинов, 60), Егорычев (Ушатов, 70), Рейна (Посо, 70), Мусаев, Мансилья (Тимошенко, 77), Абдусаламов (Максименко, 60), Онугха.

Предупреждения: Рейна, 39, Егорычев, 64, Щетинин, 76, Посо, 86.

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