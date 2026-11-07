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"Краснодар" благодаря дублю Кордобы обыграл ЦСКА и поднялся на третье место в РПЛ

В матче 14-го тура чемпионата России "Краснодар" на своём поле одержал победу над ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Встреча завершилась со счётом 4:2. Счёт в матче на 16-й минуте открыл нападающий Джон Кордоба. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк на 35-й минуте сравнял счёт, однако на 40-й минуте Жоау Батчи вновь вывел "быков" вперёд.

Во втором тайме Даниил Уткин забил третий гол "Краснодара", а на 82-й минуте Джон Кордоба оформил дубль. Уже в компенсированное время гости забили свой второй мяч - отличился Кирилл Глебов.

"Краснодар" после 14 туров имеет в активе 26 баллов и находится на третьем месте в таблице. ЦСКА с 26 баллами располагается на четвёртой строчке.

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