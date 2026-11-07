"Краснодар" благодаря дублю Кордобы обыграл ЦСКА и поднялся на третье место в РПЛ

Встреча завершилась со счётом 4:2. Счёт в матче на 16-й минуте открыл нападающий Джон Кордоба. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк на 35-й минуте сравнял счёт, однако на 40-й минуте Жоау Батчи вновь вывел "быков" вперёд.
Во втором тайме Даниил Уткин забил третий гол "Краснодара", а на 82-й минуте Джон Кордоба оформил дубль. Уже в компенсированное время гости забили свой второй мяч - отличился Кирилл Глебов.
"Краснодар" после 14 туров имеет в активе 26 баллов и находится на третьем месте в таблице. ЦСКА с 26 баллами располагается на четвёртой строчке.