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"Кордоба - большой игрок и лидер": Кристиан оценил партнёра по "Краснодару"

Футболист "Краснодара" Кристиан пообщался с журналистами после победы над ЦСКА (4:2) в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- У вас с Кордобой получается хорошее взаимодействие.

- Мы очень счастливы. Команда заслуживала победу. Всю неделю отдавались, чтобы заработать три важных очка. Кордоба - большой игрок и лидер как на поле, так и за его пределами. Мы стараемся помогать ему во всем. Я счастлив двум голевым передачам.

- ЦСКА в двух недавних матчах забивал быстрые мячи. Ждали ли сегодня это?

- ЦСКА - это большая команда. Они пытаются играть в футбол, у них нет страха. Разыгрывают сзади, продвигаются. Нам нужно было как можно лучше сыграть в прессинге. Мне кажется, мы сработали хорошо и отобрали много мячей на их половине поля. Мы забили свои голы и рады этому. Нужно работать и в будущем также добиваться побед.

- Показалось, что вы забили слишком легкие мячи, как будто это тренировка. Как вы считаете?

- Нет. Мы всю неделю усиленно работали, тренировались. То, что отрабатывали там, смогли перенести на поле. Поздравляю также тренерский штаб, главного тренера. Хорошо отработали при подготовке к матчу.

Rusfootball.info

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