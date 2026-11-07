"Кордоба - большой игрок и лидер": Кристиан оценил партнёра по "Краснодару"

Фото: ФК "Краснодар"

- Мы очень счастливы. Команда заслуживала победу. Всю неделю отдавались, чтобы заработать три важных очка. Кордоба - большой игрок и лидер как на поле, так и за его пределами. Мы стараемся помогать ему во всем. Я счастлив двум голевым передачам.- ЦСКА - это большая команда. Они пытаются играть в футбол, у них нет страха. Разыгрывают сзади, продвигаются. Нам нужно было как можно лучше сыграть в прессинге. Мне кажется, мы сработали хорошо и отобрали много мячей на их половине поля. Мы забили свои голы и рады этому. Нужно работать и в будущем также добиваться побед.- Нет. Мы всю неделю усиленно работали, тренировались. То, что отрабатывали там, смогли перенести на поле. Поздравляю также тренерский штаб, главного тренера. Хорошо отработали при подготовке к матчу.