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Радимов рассказал, кого нужно купить "Факелу": иначе вылетят

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов ответил, кого нужно купить "Факелу".
Фото: "Матч ТВ"
По словам Радимова, чтобы не вылететь, "Факелу" нужно купить нападающего.

- Было понятно, если "Факел" не купит в атаку мастеров, то вылетит.

Сегодня промах Пуси это подтвердил. В матче судья наворотил. Как по мне, то обе красные карточки не нужно было показывать, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги "Факел" на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2. Это был первый матч Хасанби Биджиева на тренерском мостике воронежцев. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками в своем активе.

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