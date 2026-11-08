Радимов рассказал, кого нужно купить "Факелу": иначе вылетят

- Было понятно, если "Факел" не купит в атаку мастеров, то вылетит.
Сегодня промах Пуси это подтвердил. В матче судья наворотил. Как по мне, то обе красные карточки не нужно было показывать, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги "Факел" на домашнем стадионе уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2. Это был первый матч Хасанби Биджиева на тренерском мостике воронежцев. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 6 набранными очками в своем активе.