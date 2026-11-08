Экс-игрок "Зенита" - о решении Карасева засчитать гол "Краснодара": Карасев - красавчик

- Карасев — красавчик. Он оставил свое решение, а не решение VAR. Это правильно. Долго смотрели? Да.
На мой взгляд — это правильное решение, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 7 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2. На 40 минуте Жоау Батчи забил второй мяч хозяев после прорыва Джона Кордобы по флангу. Сергея Карасева подозвали к монитору, чтобы он рассмотрел эпизод на предмет возможной игры рукой форварда "быков", однако арбитр не увидел нарушения правил.