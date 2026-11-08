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Экс-игрок "Зенита" - о решении Карасева засчитать гол "Краснодара": Карасев - красавчик

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин оценил решение Сергея Карасева засчитать гол "Краснодара" в ворота ЦСКА в первом тайме.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Гасилина, Карасев принял правильное решение.

- Карасев — красавчик. Он оставил свое решение, а не решение VAR. Это правильно. Долго смотрели? Да.
На мой взгляд — это правильное решение, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 7 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2. На 40 минуте Жоау Батчи забил второй мяч хозяев после прорыва Джона Кордобы по флангу. Сергея Карасева подозвали к монитору, чтобы он рассмотрел эпизод на предмет возможной игры рукой форварда "быков", однако арбитр не увидел нарушения правил.

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