Во Франции оценили игру Сафонова в матче с "Труа". Он сохранил ворота "сухими"

Французская газета Le Parisien оценила игру Матвея Сафонова в матче 10 тура Лиги 1 "ПСЖ" - "Труа".

Фото: Globl Look Press

- Сафонов: 5,5.

По мнению издания Le Parisien, Сафонов заслуживает оценку в 5,5 баллов.Игроки "Труа" практически не тревожили россиянина, что позволило ему в четвёртый раз в сезоне сохранить ворота в неприкосновенности. Был внимателен при ударе головой Рипара (29-я минута), - говорится в статье на сайте Le Parisien.В ночь с 7 на 8 ноября "ПСЖ" на домашнем стадионе одержал победу над "Труа" в матче десятого тура чемпионата Франции со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Илья Забарный. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и сохранил ворота в неприкосновенности. Всего Сафонов отразил три удара.