- Ну, где-то на цирк похоже. "Акрон" гонял-гонял "Спартак" первый тайм, Максименко спасал, но сами себе гости забили. Это подтверждает, что в этом сезоне "Спартаку" максимально везёт. Прет невероятно.
После пропущенного мяча, правда, "Спартак" очнулся и хоть что-то показал, хоть какую-то приличную игру. Сейчас "Спартаку" везёт так же, как в чемпионском 2017-м: все залетает.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: на цирк похоже. "Спартаку" везет так же, как в чемпионском 2017-м
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над "Акроном" в 14 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"