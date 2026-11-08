"МЮ" отыгрался в матче с "Астон Виллой". Команды забили восемь голов на двоих

"Манчестер Юнайтед" избежал поражения в домашнем матче 10-го тура АПЛ с "Астон Виллой".

Фото: BBC Sport

Хозяева отыгрались с 2:4, забив два мяча в компенсированное время, и завершили встречу на "Олд Траффорд" вничью - 4:4.



Гости быстро забили два мяча: Алиссон отличился уже на второй минуте, а Николас Джексон - на четвёртой. Бруну Фернандеш с пенальти сократил отставание, после чего Юри Тилеманс восстановил равновесие перед перерывом.



Во втором тайме Джон Макгинн вновь вывел "Астон Виллу" вперёд, реализовав одиннадцатиметровый, а Леон Горецка сделал счёт 4:2.



Уже на 90+2-й минуте Джошуа Зиркзее забил третий гол хозяев, а на 90+6-й Патрик Доргу принёс манкунианцам ничью.



"МЮ" с восемью очками идёт на 18-й строчке в АПЛ. "Астон Вилла" располагается на десятом месте с 13 очками.

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Астон Вилла