Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
АкронЗавершен
Зенит
2 - 2 2 2
РостовЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
Динамо Мх1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 0 3 0
ТекстильщикЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
Волга УлЗавершен
Ротор
1 - 1 1 1
ЛенинградецЗавершен
Спартак Кострома
0 - 3 0 3
Нижний Новгород2 тайм

"Зенит" не смог обыграть "Ростов" на своём поле

В матче 14-го тура чемпионата России "Зенит" и "Ростов" не выявили победителя.
Фото: ФК "Зенит"
Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе петербуржцев по голу забили Дуглас Сантос и Луис Энрике. У "Ростова" отличился Иван Комаров. Также Кевин Андраде забил в свои ворота.

"Зенит" имеет в активе 31 очко и идёт на первой строчке в таблице. "Ростов" с 19 баллами в активе занимает шестое место.

Чемпионат России

14 тур

Голы: Дуглас Сантос, 15, Луис Энрике, 58 - Андраде, 53 (аг).

"Зенит": Москвичёв, Мантуан (Вендел, 63), Нино, Андраде, Дуглас Сантос, Карпукас, Барриос (Фелипе Аугусто, 87), Луис Энрике, Педро (Джон Джон, 87), Глушенков, Соболев (Дивеев, 63).

"Ростов": Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Кучаев (Шанталий, 90+1), Олусегун, Роналдо, Сулейманов (Комаров, 69).

Предупреждения: Мелёхин, 13, Глушенков, 71, Прохин, 72, Барриос, 76.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 17
  • Нравится
  • +11
  • Не нравится