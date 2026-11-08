"Зенит" не смог обыграть "Ростов" на своём поле

Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе петербуржцев по голу забили Дуглас Сантос и Луис Энрике. У "Ростова" отличился Иван Комаров. Также Кевин Андраде забил в свои ворота.
"Зенит" имеет в активе 31 очко и идёт на первой строчке в таблице. "Ростов" с 19 баллами в активе занимает шестое место.
Чемпионат России
14 тур
Голы: Дуглас Сантос, 15, Луис Энрике, 58 - Андраде, 53 (аг).
"Зенит": Москвичёв, Мантуан (Вендел, 63), Нино, Андраде, Дуглас Сантос, Карпукас, Барриос (Фелипе Аугусто, 87), Луис Энрике, Педро (Джон Джон, 87), Глушенков, Соболев (Дивеев, 63).
"Ростов": Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Кучаев (Шанталий, 90+1), Олусегун, Роналдо, Сулейманов (Комаров, 69).
Предупреждения: Мелёхин, 13, Глушенков, 71, Прохин, 72, Барриос, 76.