Махачкалинское "Динамо" на выезде обыграло "Балтику"

Встреча, состоявшаяся 8 ноября, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч был забит уже на четвёртой минуте. Автором гола стал Кирилл Зинович.
Перед перерывом хозяева получили возможность восстановить равновесие, однако нападающий Брайан Хиль на 45+5-й минуте не реализовал пенальти.
Благодаря победе махачкалинцы набрали 16 очков и поднялись на 11-е место в таблице РПЛ. "Балтика" с 17 баллами располагается на девятой строчке.
Чемпионат России
14 тур
Гол: Зинович, 4.
"Балтика": Латышонок, Бевеев (Муфи, 60), Гассама, Муйоколо, Андерсон (Кирш, 60), Беликов, Чивич (Поспелов, 83), Шильцов, И. Петров, М. Петров (Голенков, 46), Хиль (Порохов, 68).
"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев (Джабраилов, 57), Кузяев, Зинович, Глушков, Джавад, Сундуков, Миро.
Предупреждения: Шильцов, 89.