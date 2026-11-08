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Махачкалинское "Динамо" на выезде обыграло "Балтику"

Махачкалинское "Динамо" одержало выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Встреча, состоявшаяся 8 ноября, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч был забит уже на четвёртой минуте. Автором гола стал Кирилл Зинович.

Перед перерывом хозяева получили возможность восстановить равновесие, однако нападающий Брайан Хиль на 45+5-й минуте не реализовал пенальти.

Благодаря победе махачкалинцы набрали 16 очков и поднялись на 11-е место в таблице РПЛ. "Балтика" с 17 баллами располагается на девятой строчке.

Чемпионат России

14 тур

Гол: Зинович, 4.

"Балтика": Латышонок, Бевеев (Муфи, 60), Гассама, Муйоколо, Андерсон (Кирш, 60), Беликов, Чивич (Поспелов, 83), Шильцов, И. Петров, М. Петров (Голенков, 46), Хиль (Порохов, 68).

"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Апшацев (Джабраилов, 57), Кузяев, Зинович, Глушков, Джавад, Сундуков, Миро.

Предупреждения: Шильцов, 89.

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