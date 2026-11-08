По информации источника, пресс-служба "Локомотива" не объявила об уходе Галактионова из-за юридической коллизии. Тренер считает, что ему положена неустойка, которая составляет около 60 миллионов рублей. Генеральный директор "железнодорожников" Борис Ротенберг, наоборот, хочет, чтобы специалист выплатил эту сумму клубу, поскольку он сам выступил инициатором расторжения контракта.
Михаил Галактионов был назначен главным тренером московского "Локомотива" в ноябре 2022 года. В текущем сезоне под его руководством футболисты провели во всех турнирах 19 матчей, одержали 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений. Соглашение с российским специалистом было рассчитано до конца декабря 2028 года.
В пятницу, 8 ноября, после поражения "Рубину" в 14-м туре РПЛ со счетом 0:1 председатель совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных на пресс-конференции объявил об уходе Галактионова.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Ротенберг хочет, чтобы Галактионов заплатил "Локомотиву" 60 млн рублей - источник
Стало известно, почему официальные ресурсы "Локомотива" не объявляют об отставке Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"