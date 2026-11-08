"Не реализовали огромное количество моментов". Талалаев - о поражении "Балтики"

- Мы провели матч так, как планировали. Только не планировали пропустить мяч при первом стандартном положении. Не реализовали огромное количество моментов. В очередной раз вратарь соперника лучший.
В борьбе с такими командами те футболисты, которые нас усиливают, пока такой уровень борьбы не могут держать. Будем работать над реализацией, - цитирует тренера "Матч ТВ".
"Балтика" набрала 17 очков и занимает девятое место в таблице РПЛ. В следующем туре калининградская команда 21 ноября встретится на выезде с "Оренбургом".