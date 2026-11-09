Семак объяснил, почему Соболев ударил по скамейке после замены

- Раздосадован, наверное, потому что всем хочется всегда играть, выходить, но по сегодняшнему матчу, конечно, на мой взгляд, не хватило абсолютно той энергии, движения, качества, как я уже сказал, потому что все равно перенес заболевание, сколько он не тренировался… Потерял четыре килограмма за время болезни, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
После 14 туров петербуржцы с 31 очком возглавляют таблицу РПЛ. Московское "Динамо" имеет столько же баллов и занимает второе место, "Спартак" с 29 очками идёт третьим.