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Семак объяснил, почему Соболев ударил по скамейке после замены

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал недовольство нападающего Александра Соболева заменой в матче 14-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"
Форвард покинул поле на 63-й минуте, после чего ударил по скамейке.

- Раздосадован, наверное, потому что всем хочется всегда играть, выходить, но по сегодняшнему матчу, конечно, на мой взгляд, не хватило абсолютно той энергии, движения, качества, как я уже сказал, потому что все равно перенес заболевание, сколько он не тренировался… Потерял четыре килограмма за время болезни, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

После 14 туров петербуржцы с 31 очком возглавляют таблицу РПЛ. Московское "Динамо" имеет столько же баллов и занимает второе место, "Спартак" с 29 очками идёт третьим.

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