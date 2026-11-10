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Сафонов поделился эмоциями от сборов со национальной командой России

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о начале ноябрьских сборов с национальной командой России.
Фото: РФС / Сборная России
"Дни насыщенные, много съёмок и интересных событий.
Даже кое-что подготовили к Новому году. А в остальном всё как обычно: тренируюсь, пью кофе и получаю удовольствие от того, что происходит", — написал Сафонов в телеграм-канале.

Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России состоится в этот четверг, 12 ноября. Игра пройдет в Ташкенте на центральном стадионе "Пахтакор". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

17 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Венесуэлы.

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