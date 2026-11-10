Бубнов поделился мнением о главном тренере ЦСКА

"Игдисамову повезло.Ему доверили клуб с большими традициями, репутацией, с достаточно хорошими игроками. И он сейчас справляется. И находится достаточно высоко", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".
Напомним, что с июня текущего года Дмитрий Игдисамов является главным тренером ЦСКА. Ранее он занимал аналогичный пост в молодежной команде "армейцев", а также входил в тренерский штаб основной команды при Фабио Челестини. По итогам 14 сыгранных туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками.