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Бубнов поделился мнением о главном тренере ЦСКА

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о главном тренере ЦСКА Дмитрие Игдисамове.
Фото: ПФК ЦСКА
"Игдисамову повезло.
Ему доверили клуб с большими традициями, репутацией, с достаточно хорошими игроками. И он сейчас справляется. И находится достаточно высоко", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".

Напомним, что с июня текущего года Дмитрий Игдисамов является главным тренером ЦСКА. Ранее он занимал аналогичный пост в молодежной команде "армейцев", а также входил в тренерский штаб основной команды при Фабио Челестини. По итогам 14 сыгранных туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 26 набранными очками.

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