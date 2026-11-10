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Булыкин считает Хохлова и Черчесова самыми интересными вариантами на пост тренера "Локомотива"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого хочет видеть на тренерском мостике "Локомотива".
Фото: ФК "Ахмат"

"Если ставить целью серьезные достижения, то Черчесов очень опытен в таких делах.
Может что?то новое привнести. И как тренер, и как психолог. В нем собраны самые лучшие тренерские качества. Но и, если нет других кандидатур, то Хохлов. Давно в системе "Локомотива", знаком с командой и вполне может исполнить роль кризисного менеджера", - сказал Булыкин "Матч ТВ".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. После
этой встречи председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера. На данный момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.

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