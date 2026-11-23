"Трудно сказать, чего конкретно не хватает команде. Но, судя по результатам, можно увидеть, что игры на выезде даются нам намного тяжелее, чем дома. Это тот компонент, в котором очень нужно прибавить", — заявил Умяров.
В нынешнем сезоне "Спартак" провел семь гостевых матчей в РПЛ, набрав в них 11 очков. Таким образом, москвичи взяли чуть больше половины возможных баллов на выезде.
Следующий матч чемпионата красно-белые также проведут на чужом поле. 30 ноября команда Хуана Карлоса Карседо встретится в Воронеже с "Факелом".
Источник: "Матч ТВ"