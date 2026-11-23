Фото: ФК "Спартак"

"Трудно сказать, чего конкретно не хватает команде. Но, судя по результатам, можно увидеть, что игры на выезде даются нам намного тяжелее, чем дома. Это тот компонент, в котором очень нужно прибавить", — заявил Умяров.