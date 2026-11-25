"Сейчас "Зенит" не стабилен так, как раньше. Раньше команда выигрывала девять матчей из десяти. Сегодня так сказать нельзя. Состав "Зенита", когда играл я, был на порядок сильнее", — заявил Газинский.
Особенно высоко бывший полузащитник оценил подбор футболистов петербургского клуба в сезонах 2016–2017 годов, назвав тот состав одним из сильнейших.
При этом Газинский подчеркнул, что снижение уровня коснулось не только "Зенита", но и всего российского чемпионата.
"Да и вся РПЛ была другой, чего уж греха таить, — конкурировать было всегда сложно. Возьмем тот же "Рубин", "Ростов" — в принципе, все команды. Всегда были сложные матчи. РПЛ стала слабее за последние десять лет. Может быть, не сильно, но послабее", — добавил экс-футболист.
Источник: Metaratings