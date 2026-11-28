Фото: ФК "Зенит"

То есть конкретики в завершающей стадии, передач, голов. Сейчас почувствовал уверенность, он и в обороне помогает, и в единоборствах, и забивает, отдает. То есть сейчас он является одним из лидеров нашей команды, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".