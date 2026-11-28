"Он был в 30 секундах от замены". Талалаев - об авторе победного гола в ворота "Ахмата"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев признался, что едва не заменил автора победного гола в матче с "Ахматом" Фахда Муфи ещё до начала второго тайма.

Фото: ФК "Балтика"





- Что касается тактических идей, то мы их придумываем. Но не все реализуются. Муфи был в 30 секундах от замены, но мы смогли достучаться.

Я рассказал, что всегда верю в своих футболистов. Мне хватило терпения не убрать его в перерыве. Потому что поначалу он не выполнял то, что нам хотелось, - приводит слова Талалаева



Муфи принёс "Балтике" три очка, поразив ворота грозненцев на 66-й минуте. Благодаря победе над "Ахматом" (1:0) калининградцы довели количество очков в чемпионате до 23. Следующим соперником команды Талалаева станет " Наставник калининградцев объяснил, почему был недоволен действиями марокканского защитника в первой половине встречи.Я рассказал, что всегда верю в своих футболистов. Мне хватило терпения не убрать его в перерыве. Потому что поначалу он не выполнял то, что нам хотелось, - приводит слова Талалаева "Матч ТВ" Муфи принёс "Балтике" три очка, поразив ворота грозненцев на 66-й минуте. Благодаря победе над "Ахматом" (1:0) калининградцы довели количество очков в чемпионате до 23. Следующим соперником команды Талалаева станет " Зенит ".

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Ахмат