- Что касается тактических идей, то мы их придумываем. Но не все реализуются. Муфи был в 30 секундах от замены, но мы смогли достучаться.
Я рассказал, что всегда верю в своих футболистов. Мне хватило терпения не убрать его в перерыве. Потому что поначалу он не выполнял то, что нам хотелось, - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".
Муфи принёс "Балтике" три очка, поразив ворота грозненцев на 66-й минуте. Благодаря победе над "Ахматом" (1:0) калининградцы довели количество очков в чемпионате до 23. Следующим соперником команды Талалаева станет "Зенит".