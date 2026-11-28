- "Зенит", если он настроится, способен победить любую команду РПЛ. Настрой у него был великолепный, просто запредельный. Здесь еще важно, что в первом круге дома "Зенит" уступил армейцам, и сейчас решили всем все доказать. И доказали сполна. Здесь не было никаких сомнений в победе команды Семака - явное преимущество.
Игдисамов решил побольше краями атаковать. Только если атакуешь краями, то подавать же надо. А подавать там не на кого: никто там головой не играет. Поэтому и молодой тренер ЦСКА немножко ошибся, - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
После третьего подряд поражения в чемпионате ЦСКА с 26 очками занимает пятое место, уступая лидирующему "Зениту" на восемь баллов.