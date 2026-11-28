- Не ждал от ЦСКА такой беззубой игры: "армейцы" вышли на поле с испуганными лицами, и "Зенит" просто уничтожил их. Питерцы не заметили сопротивления соперника. Непонятно, почему тренерский штаб ЦСКА никак не среагировал.
"Зенит" можно поздравить с уверенной победой, но ЦСКА, видимо, ещё рано бороться за чемпионство, - заявил Быстров в интервью "Евро-Футбол.Ру".
Отставание ЦСКА от лидирующего в РПЛ "Зенита" увеличилось до восьми очков. После 16 проведённых встреч в активе московской команды 26 баллов и пятое место.